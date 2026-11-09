Від сьогодні три мости Києва функціонуватимуть по-новому

У Києві з понеділка, 9 листопада, змінять схеми руху на трьох мостах через Дніпро. Йдеться про міст Патона, Північний та Південний мости. Для оптимізації транспортного потоку запровадять реверсивний рух і перенаправлятимуть вантажівки на альтернативні маршрути.

На мосту Патона поліція організує реверсивний рух. У ранкові години, з 07:00 до 10:00, три смуги будуть відкриті в напрямку правого берега, а дві — лівого. Увечері, з 16:00 до 20:00, схема зміниться на протилежну: три смуги працюватимуть у напрямку лівого берега, дві — правого, повідомив міністр внутрішніх справ Іван Виговський.

На Північному мосту вантажівки, які прямують на правий берег, скеровуватимуть в об'їзд через Подільський мостовий перехід. Водночас відновлять рух громадського транспорту з лівого на правий берег, а також легкових автомобілів і громадського транспорту у зворотному напрямку.

На Південному мосту вантажний транспорт із лівого на правий берег перенаправлятимуть через Дарницький міст. Для легкових автомобілів і громадського транспорту обмежень не передбачено.

У столиці також збільшили кількість екіпажів поліції, які регулюватимуть дорожній рух, допомагатимуть водіям і сприятимуть розвантаженню мостів.

Як повідомляло раніше ForUa, у Києві мають розробити резервні схеми транспортного сполучення та передбачити додатковий транспорт.