В Украине в воскресенье, 31 марта, стартовали президентские выборы 2019 года. В этот день с 8:00 утра до 20:00 вечера украинцы смогут отдать свой голос за одного из кандидатов.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один зарубежный избирательный округ, а также 29 тысяч 888 участковых избирательных комиссий, в числе которых 79 специальных избирательных участков для голосования военнослужащих на территории воинских частей (формирований) на Донбассе и один - на Львовщине. За рубежом работает 101 избирательный участок.

В то же время, согласно решению Центральной избирательной комиссии, президентские выборы не будут организовываться и проводиться на территории аннексированного Крыма и в 12 из 21 избирательного округа Донецкой области и в 6 округах из 11 в Луганской области.

Ориентировочное количество избирателей - свыше 29,7 млн граждан.

Свыше 315 725 украинцев воспользовались временным изменением места голосования.

Отметим, что голосовать на выборах могут все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Принять участие в выборах не смогут только те лица, которых суд признал недееспособными.