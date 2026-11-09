Бойовик Торден намагається оскаржити вирок за воєнні злочини в Україні

Один із лідерів російського угруповання «Русич» Воїслав Торден, раніше відомий як Ян Петровський, намагається оскаржити рішення апеляційного суду Гельсінкі, який скоротив йому покарання з довічного ув’язнення до 12 років і шести місяців. Росіянина засудили за воєнні злочини, скоєні під час війни проти України.

Про це повідомляє фінський суспільний мовник Yle.

Торден подав клопотання з проханням дозволити йому оскаржити рішення апеляційного суду.

У березні 2025 року суд у Фінляндії засудив росіянина до довічного ув’язнення за чотирма обвинуваченнями. Суд встановив, що Торден був учасником угруповання «Русич», яке брало участь у нападі на бійців українського батальйону «Айдар» у Луганській області. Тоді загинули 22 українські військовослужбовці, ще четверо дістали поранення.

Також суд визнав Тордена винним у вбивстві одного з українських військових і поширенні фотографій загиблого.

Росіянин подав апеляцію, вимагаючи зняти з нього обвинувачення або принаймні пом’якшити покарання. Апеляційний суд підтвердив, що Торден стріляв із кулемета по українських військовослужбовцях, що було визнано воєнним злочином. Водночас суд дійшов висновку, що доказів його причетності до розстрілу поранених українців недостатньо. Так само не вдалося довести, що в них стріляли двоє інших учасників угруповання «Русич».

Суд також відхилив обвинувачення щодо нанесення символіки «Русича» гострим предметом на щоці одного з українських військових. На думку суду, ушкодження було поверхневим, не супроводжувалося кровотечею і не спричинило значних фізичних або психічних страждань. Тому цей епізод не визнали воєнним злочином.

Крім того, апеляційний суд постановив, що Торден не мав командирської відповідальності за розстріл поранених українських військових. Обвинувачення в цій частині відхилили, хоча суд визнав, що росіянин частково відповідає за ці дії.

У результаті довічне ув’язнення замінили на 12 років і шість місяців позбавлення волі.

Воїслав Торден, який раніше використовував ім’я Ян Петровський, із 2004 року жив у Норвегії та брав активну участь у діяльності ультраправих організацій у Норвегії та Швеції. За даними українських слідчих, у 2014–2015 роках він воював на території України. Українські правоохоронці оголосили йому підозру за статтею про створення терористичної групи або терористичної організації та оголосили в розшук.

Національне агентство з питань запобігання корупції зазначало, що угруповання «Русич» має зв’язки з приватною військовою компанією «Вагнер» і, можливо, діє як її підрозділ. У 2015 році найманців «Русича» звинувачували у звірствах щодо загиблих і полонених українських військових. Торден також перебуває під санкціями Європейського Союзу та США.

У Фінляндії його затримали 20 липня 2023 року в аеропорту Гельсінкі-Вантаа, коли він збирався летіти до французької Ніцци. Чоловік пред’явив російський паспорт і фінську посвідку на проживання на ім’я Воїслав Торден. Однак прикордонники запідозрили, що це Ян Петровський, якому заборонений в’їзд до Шенгенської зони.

Україна просила Фінляндію екстрадувати Петровського, але Верховний суд країни відмовив. Серед аргументів було посилання на неналежні умови утримання у в’язницях України.