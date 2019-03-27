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Правом временно изменить место голосования на президентских выборах воспользовались 315 725 украинцев. Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

«Последние дни наглядно показали, насколько у украинцев есть желание посетить выборы президента Украины 31 марта 2019 года. Отделы ведения Государственного реестра избирателей работали на пределе возможного, оформляя заявления о временном изменении голосования без изменения избирательного адреса. Таким образом, со 2 января по 25 марта этим правом воспользовались 315 725 украинцев», - написала она.

По словам Слипачук, наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей – 63 869 и 28 834 соответственно. За последнюю неделю было подано более 210 тысяч заявлений о временном изменении места голосования, в то время как за предыдущие почти три месяца – около 100 тысяч. Отныне отделы ведения Государственного реестра избирателей начали печать уточненных списков избирателей и передачу их участковым избирательным комиссиям.

«Обращаю также внимание на новый сервис сайта ГРИ – отныне в результатах ответа на запрос о наличии избирателя в Госреестре добавлена информация относительно временного изменения места голосования, содержащий номер и адрес избирательного участка, в список которого будут включены избиратели», - подытожила глава ЦИК.

Напомним, очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Если никто из кандидатов не наберет более 50% голосов, то второй тур пройдет 21 апреля.
ForUm

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