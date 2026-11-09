Українська делегація вирушила на тристоронні переговори з Росією та США в Абу-Дабі

Українська переговорна делегація вирушила до Абу-Дабі в Об’єднаних Арабських Еміратах, де 10 і 11 листопада мають відбутися тристоронні переговори за участі України, США та Росії щодо завершення війни.

Про це повідомив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

За його словами, паралельно в Абу-Дабі перебуватимуть представники європейських країн, зокрема Великої Британії, Франції, Німеччини та Італії, а також НАТО і Європейської комісії.

З європейськими партнерами українська делегація проведе окремі координаційні зустрічі. Умєров наголосив, що для України важливо узгоджувати позиції з ключовими союзниками та спільно визначати подальші кроки переговорного процесу.

«Як визначено президентом Володимиром Зеленським, робимо все, щоб Європа була учасницею дипломатичного процесу», – написав він у телеграмі 9 листопада.

Раніше Європейська комісія підтвердила, що разом із Європейською радою направить до Абу-Дабі спільну делегацію. У переговорах також планують брати участь представники Франції, Німеччини та Великої Британії.

Водночас раніше залишалося незрозумілим, чи долучаться європейські представники безпосередньо до переговорів із російською делегацією. У Кремлі заявляли, що зустріч відбуватиметься у форматі переговорів України та Росії за посередництва США, тоді як європейці проводитимуть окремі консультації з українською та американською сторонами.

У жовтні, після зустрічі кремлівського лідера Владіміра Путіна з посланцем президента США Стівом Віткоффом, у Кремлі заявили про готовність Росії відновити мирні переговори з Україною за посередництва Вашингтона.

Президент України Володимир Зеленський наголошував, що умови гарантій безпеки для України в разі припинення бойових дій не може визначати Росія. За його словами, обмеження чисельності української армії та питання суверенітету не підлягають обговоренню. Зеленський також виступив проти послаблення міжнародних санкцій щодо Росії.

Тим часом американський Інститут вивчення війни (ISW) раніше оцінював зацікавленість Кремля в переговорах як удавану. На думку аналітиків, Москва прагне не припинити війну, а домогтися економічних поступок від США, які дозволили б Росії й надалі фінансувати бойові дії.