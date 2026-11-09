12 українських медсестер продовжать навчання у Швеції за програмою ZDOROVI та ReAct

Дванадцять українських медичних сестер готуються до навчального візиту до Стокгольма в межах програми ZDOROVI та міжнародної мережі ReAct. У Швеції вони ознайомляться з практиками інфекційного контролю та організацією медсестринства, щоб розглянути можливості застосування цього досвіду у своїх закладах.

Візит стане наступним етапом українсько-шведської програми «Безпечна допомога починається з нас». Вона спрямована на розвиток компетентностей медичних сестер з інфекційного контролю та протидії антибіотикорезистентності.

Попередній навчальний етап уже завершився. У ньому взяли участь 50 медичних сестер, відібраних із понад 100 кандидатів. Курс розпочався 1 вересня, тривав шість тижнів і складався з чотирьох модулів. На онлайн-платформі учасниці опрацьовували конспекти й відеолекції, виконували ситуаційні та практичні завдання, проходили тести за окремими темами й модулями. Вхідне та фінальне тестування давали змогу порівняти рівень знань до і після навчання.

Підсумковий результат формувався за 100-бальною системою: до 60 балів за поточну роботу та по 20 — за фінальний тест і проєкт змін для власного медичного закладу. Оцінювання фінальних проєктів відбулося після завершення навчання.

Для неупередженого оцінювання роботи закодували. Кожен проєкт незалежно оцінювали представники ReAct і ZDOROVI та два експерти з інфекційного контролю. Враховували шість критеріїв: опис проблеми й контексту, обґрунтування змін, цілі та спосіб перевірки результату, запропоновані дії, реалістичність плану впровадження, а також ризики, сталість змін і роль авторки.

Для навчального візиту відібрали 12 учасниць із найвищими балами в загальному рейтингу курсу. Вони представляють Волинську, Запорізьку, Івано-Франківську, Київську, Миколаївську, Харківську, Херсонську, Чернівецьку та Чернігівську області.

Практичним підсумком навчання стали проєкти змін для медичних закладів. Учасниці мали обрати практику для вдосконалення, визначити мету, план дій і показники, за якими можна буде оцінити результат.

Одна з учасниць програми підготувала проєкт із забезпечення безперервної гігієни рук під час перебоїв із водою та електропостачанням. Він передбачає алгоритми дій для персоналу та забезпечення точок догляду необхідними засобами.

Інша учасниця зосередилася на вдосконаленні практик встановлення та догляду за периферичними венозними катетерами в хіміотерапевтичному підрозділі. Її проєкт передбачає первинний аудит, визначення необхідних змін і повторне оцінювання за тими самими критеріями.

Ще одна учасниця розробила проєкт щодо тріажу та навчання пацієнтів із ГРВІ в амбулаторії. Його мета — зменшити ризики передачі респіраторних інфекцій і підтримати раціональне використання антибіотиків через організацію прийому, консультації медсестри та інформаційні матеріали для пацієнтів.

Навчальний візит до Швеції має допомогти учасницям доповнити власні напрацювання шведським досвідом і розглянути підходи, які можна адаптувати до роботи українських медичних закладів.

Про перебіг навчального візиту до Швеції та його підсумки розповімо в наступних публікаціях.

Програму реалізує ZDOROVI у співпраці з міжнародною мережею ReAct та за підтримки шведських експертів.





