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По состоянию на 15:00 на избирательные участки пришли уже 44,79% избирателей, сообщает пресс-служба ЦИК.

Лидером по активности избирателей является Запорожская область с 49,65%, на Днепропетровщине проголосовали 48,81% избирателей, Полтавщине – 48,63%, Черниговщине – 48,83%.

На Закарпатье и Буковине – самая низкая явка – там проголосовали всего 27,29% и 35% избирателей соответственно.

Сегодня, 31 марта, в Украине проходит первый тур президентских выборов.  

В список избирателей внесены свыше 35,6 млн граждан Украины, более 315 725 человек  временно изменили место голосования.

Отметим, что голосовать на выборах могут все граждане Украины, которым исполнилось 18 лет. Принять участие в выборах не смогут только те лица, которых суд признал недееспособными.
ForUm

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