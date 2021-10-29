Выборы 31 октября пройдут во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны, пояснили в Центральной избирательной комиссии.
При этом ЦИК призывает избирателей проголосовать безопасно.
На участок нужно взять:
- паспорт,
- маску, антисептик, личную ручку.
А также в помещении нужно соблюдать дистанцию.
«Если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке», – отметили в ЦИК.
Напомним, в воскресенье 31 октября состоятся промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 в Херсонской области и № 197 в Черкасской области.
Также в Украине пройдет ряд местных выборов, в частности – выборы мэра Харькова.
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