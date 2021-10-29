также в разделеВыборы
Наблюдение Опоры за выборами нардепов в Херсонской и Черкасской областях: админресурс, подкуп, кандидаты-двойники 16
Харьковчане назвали фаворита среди кандидатов в мэры 42
Полиция открыла дело из-за «тезки» кандидата на Черкасчине 26
В Украине открылись участки для голосования на российских выборах 35
Суд признал законным избрание Вирастюка нардепом 40
Суд отменил постановление ЦИК о невозможности провести местные выборы в 18 громадах Донбасса 37
ЦИК зарегистрировала Аксенова нардепом 35
ЦИК признала Вирастюка избранным народным депутатом 41
Выборы на Прикарпатье: ЦИК ждет решение судов 34
Полиция завела 17 уголовных дел по выборам в Ивано-Франковской области 37
ЦИК: на 87-м округе победил Вирастюк 62
На четвертом участке 87 округа результаты голосования признаны недействительными 75
Уже на двух участках 87 округа выборы признали недействительными 36
На одном из участков 87 округа выборы признали недействительными 25
В двух округах в воскресенье проходят довыборы в Раду 29
ЦИК назвала победителя выборов мэра Конотопа 30
Порошенко заявил о победе кандидата от «ЕС» на выборах мэра Борисполя 52
На улицах Броваров заметили борды со скрытой агитацией в день повторных выборов 26

Выборы 31 октября пройдут во всех запланированных округах, независимо от зонирования страны, пояснили в Центральной избирательной комиссии.

При этом ЦИК призывает избирателей проголосовать безопасно.

На участок нужно взять:

  • паспорт,
  • маску, антисептик, личную ручку.

А также в помещении нужно соблюдать дистанцию.

«Если вам плохо, проголосовать можно в отдельной кабинке», – отметили в ЦИК.

Напомним, в воскресенье 31 октября состоятся промежуточные выборы народных депутатов в одномандатных избирательных округах № 184 в Херсонской области и № 197 в Черкасской области.

Также в Украине пройдет ряд местных выборов, в частности – выборы мэра Харькова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
6701 грн.
8
Теги