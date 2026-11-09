Хакери розкрили засекречені дані щодо втрат рашистів на війні

Росія за роки повномасштабної війни проти України втратила майже 400 тисяч людей. За закритими даними Росстату, які отримали хакери, з лютого 2022 року до кінця серпня 2026-го було зареєстровано майже 392,7 тисячі смертей, безпосередньо пов'язаних із війною, повідомляє Bloomberg, посилаючись на документи Росстату, передані виданню хакерами.

У базі даних виявили свідоцтва про смерть, у яких загибель людей пов'язана з війною. Відповідні записи містять спеціальний код або позначки «військова операція», «обстріл» чи «безпілотники».

Водночас реальна кількість загиблих може бути значно більшою. Частину військових могли оголосити зниклими безвісти, деякі тіла залишилися невпізнаними. Крім того, до статистики могли не потрапити люди, які померли через кілька місяців після отриманих на війні поранень, або випадки, зареєстровані за іншими категоріями.

Аналіз документів показав, що війна дедалі сильніше впливає на смертність серед російських чоловіків. Зокрема, у першій половині 2022 року серед чоловіків віком від 50 до 59 років зафіксували лише 146 смертей із причин, пов'язаних із війною. За перші шість місяців 2025 року цей показник зріс до 12 600. Це понад 16% усіх смертей чоловіків цієї вікової групи за відповідний період.

Ще відчутнішими втрати виявилися серед молодих чоловіків віком від 18 до 29 років. За даними аналізу, війна стала причиною приблизно двох третин усіх смертей у цій віковій категорії за перше півріччя 2025 року.

Найбільша частка загиблих серед чоловіків призовного віку зафіксована у віддалених регіонах Сибіру. У Бурятії, Туві та Забайкальському краї приблизно третина чоловіків віком від 18 до 49 років, які померли від початку вторгнення до середини 2024 року, загинули внаслідок війни. У Москві та Санкт-Петербурзі цей показник становив приблизно 10%.

Видання зазначає, що російська влада дедалі більше обмежує доступ до статистики, яка дозволяє оцінити людські втрати. Після початку повномасштабного вторгнення Росстат поступово припинив публікувати низку статистичних показників.

Крім того, збільшився термін оформлення свідоцтв про смерть, пов'язаних із війною. Якщо у 2023 році це займало близько шести тижнів, то у 2025-му – вже чотири місяці. Нині очікування сягає 14 місяців. Через це записи про смерті за 2025 рік почали з'являтися в базі лише у серпні 2026 року.

Видання наголошує, що отримані документи дають змогу оцінити масштаб втрат, які Росія намагається приховати від суспільства.

Як повідомляло раніше ForUa, армія РФ у жовтні зазнала рекордних втрат на фронті.