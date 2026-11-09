Кремль змінив склад переговорників в Абу-Дабі

Кремль змінив склад російської делегації для переговорів з Україною та США в Абу-Дабі, включивши до неї представників вищого рівня. Це може свідчити про готовність Москви перейти до предметнішого обговорення можливих домовленостей.

За інформацією Bloomberg, оновлений склад делегації може свідчити про намір Кремля обговорювати не лише політичні умови завершення війни, а й військові питання.

До переговорної групи увійдуть:

- Сергій Рябков — заступник міністра закордонних справ РФ, який відповідає за відносини зі США та контроль над озброєннями.

- Михайло Галузін — заступник глави МЗС Росії.

- Ігор Костюков — начальник російської військової розвідки.

- Юрій Жигарловський — високопоставлений представник Генерального штабу РФ.

Делегацію, як і раніше, очолюватиме помічник Володимира Путіна Володимир Мединський, який брав участь у переговорах з Україною ще у 2022 році.

Тристоронні переговори за участю України, США та Росії заплановані на 10–11 листопада в Абу-Дабі. Це буде перша така зустріч із лютого 2026 року.

Як повідомляло раніше ForUa, Трамп зробив нову заяву про переговори між Україною та РФ.