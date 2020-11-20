Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность ужгородского городского головы, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к сделке председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали фигуранта, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов. СБ Украины проверяет имеющуюся информацию о существовании так называемой «сетки» в пользу этого кандидата в других районах города.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Операция по разоблачению проводилась совместно со следователями ГУ НП в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.