также в разделеВыборы
За организацию скупки голосов штабом Вадима Ляха по заявлению жителя Славянска открыто дело 6
ЦИК показала десятку партий, которые получат больше всего мандатов 26
Вилкул-старший снялся с выборов мэра Кривого Рога 22
ЦИК: Карантин выходного дня не повлияет на повторное голосование на выборах 16
15 ноября в семи городах повторно будут избирать мэра 21
СБУ предотвратила массовую фальсификацию выборов мэра Одессы 60
КИУ: Затягивание подсчета голосов имеет признаки политтехнологии 35
Скандальный экс-глава Госинвестпроекта прошел в Закарпатский облсовет 16
ЦИК сформировал новый состав двух ТИК 17
Кандидат в депутаты горсовета попался на попытке сфальсифицировать результаты выборов 23
Киевский окружной админсуд обязал Васильковскую ТИК провести пересчет голосов на одном из участков 17
В Украине признаны избранными 2402 депутатов 108 местных советов 20
Самыми активными на местных выборах были люди старше 50 лет 12
Центризбирком: 99,4% УИК завершили подсчет голосов на местных выборах 60
Мосийчук: В борьбе против фальсификаций выборов в Василькове участвуют представители разных политсил 17
Джангиров: Из ниши представителей Юго-Востока «зеленых» вытеснила ОПЗЖ во главе с Медведчуком 39
Полиция открыла дело из-за скандала на выборах в Борщаговской ОТГ 157
Ляшко проиграл довыборы в Раду 60

Служба безопасности Украины разоблачила схему подкупа избирателей в пользу одного из кандидатов на должность ужгородского городского головы, сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительной версии следствия, организовал подкуп житель областного центра. Злоумышленник привлек к сделке председателя правления одного из ОСМД для сбора подписей избирателей, предлагая 500 гривен за каждый голос.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 160 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали фигуранта, согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, при передаче средств за подкуп нескольких десятков голосов. СБ Украины проверяет имеющуюся информацию о существовании так называемой «сетки» в пользу этого кандидата в других районах города.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются другие лица, причастные к противоправной деятельности.

Операция по разоблачению проводилась совместно со следователями ГУ НП в Закарпатской области под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги