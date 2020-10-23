В четверг, 22 октября, правоохранители разоблачили кандидата в депутаты Киевского городского совета и его помощника в организации «сетки» подкупа избирателей, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Согласно материалам следствия, указанные лица предлагали гражданам вознаграждение в сумме 1000 гривен за один отданный голос за определенного кандидата на выборах, которые состоятся 25 октября 2020 года. Распределение денег должен быть по следующей схеме: 500 гривен до выборов и столько же после предоставления подтверждения о голосовании за определенного кандидата.

Кандидат в депутаты и его помощник разоблачены во время передачи части денежных средств для дальнейшего подкупа избирателей.

При проведении неотложного обыска у фигурантов изъяты списки граждан одного из районов столицы, конверты с денежными средствами, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Сейчас следственные действия продолжаются. Решается вопрос о сообщение причастным лицам о подозрении.

Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.