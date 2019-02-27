Государственное бюро расследований в четверг, 28 февраля, вызывает на допрос народного депутата из фракции «Батькивщина» Валерия Дубиля в деле о подкупе избирателей. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге, передает 112 Украина.

«Я могу подтвердить, что ГБР на завтра вызывает на допрос народного депутата Дубиля. Он не лишен депутатской неприкосновенности и может только по собственному желанию прийти на этот допрос. Вопросы, которые ему должен задать следователь ГБР в присутствии прокурора, всем понятны», - отметил Луценко.

В ГПУ отмечают, что дело, в котором фигурирует Дубиль, поражает суммами финансирования. Речь идет о сотнях миллионов гривен:

«К народному депутату Дубилю претензии есть, ведь именно он, по имеющимся у нас доказательствам, в том числе аудио, записанными законным способом СБУ, координировал и организовывал оплату технологов, в том числе из РФ, которые организовывали сетку для выборов, которая финансировалась не из избирательного фонда. Суммы финансирования, которые были запланированы, впечатляют. Речь идет о сотнях миллионов», - отметил генпрокурор.

Напомним, 21 февраля заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко сообщил, что сотрудники СБУ разоблачили «избирательную пирамиду» в ряде регионов Украины, которая работала под руководством народного депутата Украины и имела целью обеспечить конкретному кандидату победу на выборах. Удалось также выяснить фамилию народного депутата Украины, который организовал и контролировал деятельность «избирательной пирамиды». Им оказался член партии ВО «Батькивщина» Валерий Дубиль.