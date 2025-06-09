У Дубні системи ППО успішно відбили кілька атак безпілотників і крилатих ракет

У ніч на 9 червня Дубно стало епіцентром однієї з найінтенсивніших атак російських військ на захід України. Місто протягом кількох годин відбивало хвилі безпілотників та крилатих ракет, демонструючи ефективність української ППО.

Про це повідомляє Район.Дубно.

Перші ознаки загрози з'явилися близько опівночі, коли російські безпілотники почали рух у напрямку західних областей України. О 01:28 три дрони було зафіксовано безпосередньо біля Дубна, що стало початком багатогодинного протистояння.

Найгостріша фаза атаки розпочалася о 03:24, коли до Дубна одночасно наближалося 5 безпілотників. Протягом години їхня кількість зросла до 11 одиниць, що змусило системи ППО працювати в посиленому режимі. О 03:37 кількість дронів скоротилася до 6 завдяки ефективній роботі протиповітряної оборони.

Найскладніший період настав о 03:58, коли місто атакували одразу 12 безпілотників з чотирьох напрямків: півночі, півдня, північного сходу та південного сходу. Водночас о 04:02 на Дубно були запущені крилаті ракети, які о 04:35 досягли міста.

О 04:35 всі крилаті ракети одночасно атакували Дубно, створивши «ще голосніше» становище, ніж від дронів. Критичний момент настав о 04:37, коли очікувався найпотужніший удар.

О 04:40 загроза від крилатих ракет була ліквідована, хоча одна ракета ще залишалася в повітрі до 04:44. Останню хвилю з 8 безпілотників місто відбило близько 05:00, після чого активна фаза атаки завершилася.

Вранці 9 червня росіяни здійснили повторну спробу атаки Дубно за допомогою ракети «Кинджал» яка також була успішно відбита.

В результаті ППО відбила десятки безпілотників та кілька крилатих ракет. Всі ворожі цілі були знищені або відбиті. За попередньою інформацією, серйозних наслідків вдалося уникнути.

Атака на Дубно була частиною масштабного нальоту на Україну.

Нагадаємо, що завданий 26 березня 2022 року російський ракетний удар повністю знищив нафтобазу в Дубні. Жертв і постраждалих немає.