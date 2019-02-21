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К организации схемы вмешательства в выборы президента причастен нардеп от фракции «Всеукраинское объединение «Батьківщина» Руслан Богдан, говорится в материалах СБУ,  

Согласно им, Богдан отвечал за финансирование агитаторов, наблюдателей на выборах и организаторов штабов.

Ранее замглавы СБУ Виктор Кононенко заявил о разоблачении «избирательной пирамиды» под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и имела целью обеспечить конкретном кандидату победу на выборах.

При этом он не назвал фамилию депутата, чтобы «не политизировать ситуацию».

Позже на сайте СБУ был опубликован документ с фамилией Богдана.

За организацию штабов в северных и центральных регионах отвечал Вартан Юмукян (экс-советник главы Луганской областной администрации), в западных - Владислав Ковалевский, в восточных - Евгений Матвейчук.
ForUm

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