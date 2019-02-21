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Служба безопасности заявляет, что разоблачила «избирательную пирамиду» под руководством народного депутата, которая работала в ряде регионов Украины и должна была обеспечить конкретному кандидату победу на выборах.

Об этом на брифинге 21 февраля сообщил заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, сообщает «Украинская правда»

«Созданная организация имеет свою иерархию и распределение обязанностей. Она состоит из руководителя, которым является один из народных депутатов Украины (сегодня его не называем сознательно, чтобы не привязывать его ни к одной из политических сил), 3 координаторов, ответственных за разные части государства, подчиненных им координаторов в регионах (отвечают за 2 области) и подчиненного им низового звена полевиков», - сказал он.

Он добавил, что в связи с этим 21 февраля СБУ совместно с ГПУ и ГБР в рамках открытого уголовного производства по признакам создания преступной организации «в значительной части регионов нашего государства проводит более 30 обысков».

«Хочу подчеркнуть, что ни в одном партийном офисе ни одной политической силы никакие обыски не проводятся», - сказал Кононенко.

Он также добавил, что речь идет не о депутате, который является кандидатом в президенты.  

По словам Кононенко, следственные действия в рамках производства призваны «задокументировать создание так называемых «избирательных пирамид» и не допустить их использования во время выборов».

По данным представителя СБУ, в преступную организацию входят и играют ведущую роль граждане Российской Федерации и граждане Украины, которые «длительное время сотрудничают с российскими структурами».

«Реализация проекта предусматривала формирование членами группы в избирательных округах пирамиды в виде «руководитель сектора – старший избирательного участка – десяток», которые должны были обеспечить необходимое, определенное каждому отдельно, количество голосов в пользу конкретного кандидата на всех обычных избирательных участках страны», - сказал Кононенко.

Он добавил, что для этого организаторы искали местных жителей, которые за определенную плату должны были провести «соответствующую обработку и обеспечить голосование в пользу конкретного кандидата определенного для них количества избирателей».

Кононенко добавил, что платили за такую ​​деятельность в отдельных случаях, начиная еще с ноября 2018 года.

«Использовалась грязная наличка, которая обналичивалась при содействии правоохранительных органов», - подытожил представитель СБУ.

Ранее 21 февраля представители ВО «Батькивщина» сообщали, что в Запорожской области ГБР с СБУ проводят обыски по месту жительства сотрудников штаба Юлии Тимошенко.

В Госбюро расследований «Украинской правде» подтвердили, что проводят обыски в Запорожской области, но категорически отказались комментировать, связаны ли они как-то с «Батькивщиной» или Тимошенко.

 
ForUm

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