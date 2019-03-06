Кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко предложили около 5 млн грн за отказ от участия в предвыборной гонке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Генпрокуратура совместно с ГБР и «К» СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться», – написал он.

По словам генпрокурора, сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ.

Луценко отметил, что злоумышленники задержаны по статье 157 ч 3 (препятствование осуществлению избирательного права)

«Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду криков о политических репрессиях», – написал он.