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Кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко предложили около 5 млн грн за отказ от участия в предвыборной гонке. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Генпрокуратура совместно с ГБР и «К» СБУ только что задержали двух человек, которые пытались вручить доллары в эквиваленте 5 млн грн кандидату в президенты Юрию Тимошенко за отказ баллотироваться», – написал он.

По словам генпрокурора, сам кандидат в президенты несколько дней назад после попыток повлиять на него обратился в ГПУ.

Луценко отметил, что злоумышленники задержаны по статье 157 ч 3 (препятствование осуществлению избирательного права)

«Учитывая известную следствию переписку задержанных исполнителей с политиками, жду криков о политических репрессиях», – написал он.
ForUm

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