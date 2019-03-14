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Государственное бюро расследований вызовет на допрос представителей правоохранительных органов, которые фигурируют в уголовном производстве относительно возможного получения неправомерной выгоды за непроведение досудебного расследования о коррупции в оборонной сфере.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба во время расширенного заседания Временной следственной комиссии относительно обнародованных в СМИ фактов злоупотреблений по закупке запчастей, комплектующих и оборудования для предприятий ГК «Укроборонпром», сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Директор ГБР сообщил, что в рамках досудебного расследования следователи вызвали журналистов на допрос.

«На сегодня это пока одно производство в ГБР, но я не исключаю регистрации других. Мы изучаем материалы расследования на предмет нашей подследственности», - добавил Труба.

Он также отметил, что оперативно-розыскные действия в этом производстве будут проводить представители других правоохранительных органов, поскольку у ГБР пока нет оперативных подразделений.

Таким образом, в производстве ГБР, где проверяется возможность получения неправомерной выгоды должностными лицами сразу трех правоохранительных органов и ГПУ, оперативное сопровождение будет осуществлять пятый правоохранительный орган - Национальная полиция.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».  

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.
ForUm

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