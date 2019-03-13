Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что российская Федеральная служба безопасности неделю назад перекрыла все известные украинской стороне схемы поставок комплектующих к оборонно-промышленному комплексу.

Об этом он заявил 13 марта на заседании Временной следственной комиссии о хищении в ВСУ, пишет Украинская правда.

«ФСБ на прошлой неделе перекрыла все известные нам схемы перевозок», - сказал Луценко.

По его словам, все новейшие украинские ракеты среднего радиуса дальности изготовили за счет того, что Укроборонпром закупил в подобной схеме часть необходимых деталей.

Он добавил, что не знает другого пути оборонпрома, ведь речь идет об уникальных узлах и деталях, наладить производство которых даже в Советском Союзе приходилось десятки лет.

Луценко рассказал, что следствие узнало о схеме хищений, которую наладил Игорь Гладковский, Виталий Жуков и Андрей Рогоза, когда Рогозу поймали на мошенничестве почти 20 млн гривен.

В частности, у него изъяли телефон, где и находилась информация о хищении и торговле контрабандой.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.