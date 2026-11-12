Нардепи переписали правила продажу авто: за що доведеться платити 23%

В Україні змінюють правила оподаткування доходів від продажу транспортних засобів. Якщо власник продасть легковий автомобіль менш ніж через 183 дні після його державної реєстрації на своє ім'я, йому доведеться сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та 5% військового збору. Загальна ставка становитиме 23%.

Відповідні зміни передбачає законопроєкт №16037-д про спрощення адміністрування податку на додану вартість. Верховна Рада ухвалила документ у другому читанні та в цілому. Його підтримали 273 народні депутати. Нові правила мають набути чинності 1 січня 2027 року.

Раніше перший продаж легкового автомобіля, мотоцикла або мопеда протягом календарного року не оподатковувався ПДФО. При цьому тривалість володіння транспортним засобом не мала значення.

Після набуття чинності законом для звільнення від ПДФО під час першого продажу за рік автомобіль має перебувати у власності продавця щонайменше 183 дні з моменту державної реєстрації на його ім'я. Якщо продати транспортний засіб раніше цього терміну, доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. Податки нараховуватимуть на всю суму отриманого доходу від продажу, а не лише на різницю між ціною купівлі та продажу.

Зміни також передбачають нові умови оподаткування другого продажу транспортного засобу протягом одного календарного року.

Якщо автомобіль, мотоцикл або мопед перебував у власності продавця не менше ніж 183 дні, ставка ПДФО становитиме 5%. Якщо транспорт продадуть раніше, застосовуватиметься ставка 18%. В обох випадках додатково сплачується військовий збір.

Третій і кожний наступний продаж легкового автомобіля, мотоцикла чи мопеда протягом року, як і раніше, оподатковуватиметься за ставкою 18% ПДФО.

Водночас передбачено виняток для транспортних засобів, отриманих у спадщину. На них вимога щодо мінімального 183-денного терміну володіння не поширюватиметься.

Як повідомляло раніше ForUa, українцям доведеться платити за кожен кілометр дороги.