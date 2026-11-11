ЗСУ за останні місяці звільнили більше територій, ніж окупувала Росія - Хмара

За останні місяці Сили оборони України звільнили більше територій, ніж захопили російські війська. Про це заявив міністр оборони Євген Хмара 11 листопада, у четверту річницю звільнення Херсона від російської окупації.

«Чотири роки тому зі словами “ми знали, що ви повернетесь” люди тримали синьо-жовті стяги, які місяцями ховали від окупантів. Тоді на площі Свободи було багато сліз радості та вдячності українським захисникам», — написав міністр у Facebook.

За словами Хмари, звільнення Херсона стало можливим завдяки мужності та професійності Збройних сил України, злагодженій роботі підрозділів Сил безпеки й оборони, героїзму військових, а також підтримці та опору місцевих жителів.

Міністр наголосив, що Україна продовжує повертати свої території, а кожне тимчасово окуповане місто зберігає український статус і чекає на повернення під контроль Києва.

«Пам’ятаємо кожне місто, яке чекає на зустріч з домом. Кожна тимчасово окупована територія зберігає український статус і чекає на своїх — так само, як цього чекав Херсон», — зазначив Хмара.

Російські війська окупували Херсон у березні 2022 року, на початку повномасштабного вторгнення. 11 листопада того самого року українські військові увійшли до міста після відступу російської армії з правобережжя Дніпра.

Того дня на центральній площі Херсона місцеві жителі зустрічали українських військових із синьо-жовтими прапорами. Після звільнення в місті розпочалися стабілізаційні заходи та розмінування. 14 листопада до Херсона приїхав президент Володимир Зеленський і взяв участь у піднятті українського прапора.