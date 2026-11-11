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Пісторіус оголосив про посилення боротьби із сексуальними домаганнями в Бундесвері

Пісторіус оголосив про посилення боротьби із сексуальними домаганнями в Бундесвері

Міністерство оборони Німеччини планує посилити боротьбу із сексуальними домаганнями та іншими проявами неправомірної поведінки у збройних силах. Підставою стали результати масштабного опитування, які засвідчили поширеність таких випадків у Бундесвері.

План Міноборони передбачає посилення навчання військовослужбовців і підвищення обізнаності щодо сексуальних домагань. Відповідні заходи інтегрують у базову та подальшу військову підготовку.

Також міністерство обіцяє ретельно розслідувати кожен випадок і послідовно карати винних у домаганнях та нападах. Для постраждалих, тих, хто повідомляє про порушення, і безпосередніх командирів уже створили окремий консультаційний центр.

У серпні 2026 року Міноборони Німеччини повідомляло, що чисельність Бундесверу на кінець липня зросла приблизно до 186,7 тисячі військовослужбовців. Це найвищий показник за останні 13 років.

У квітні Пісторіус представив першу в історії Бундесверу військову стратегію, мета якої — перетворити німецьку армію на найсильнішу в Європі на тлі загрози з боку Росії.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ФРНбундесверБорис Пісторіуссексуальні домагання
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