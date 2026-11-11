Країни G7 активізують фінансову та матеріальну допомогу Україні для проходження зими

Міністри закордонних справ країн G7 домовилися посилити фінансову підтримку України взимку. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі керівників МЗС «Групи семи», яка відбулася в середу, 11 листопада, у Парижі.

«Ми підтвердили прихильність підтримці енергетичної безпеки України (...) і вирішили активізувати нашу фінансову та матеріальну підтримку, щоб допомогти цій країні пережити зиму», — зазначено в документі, оприлюдненому Міністерством закордонних справ Великої Британії.

Крім того, міністри визнали необхідність узгоджених дій для задоволення нагальних фінансових потреб України у 2027 році та в наступні роки.