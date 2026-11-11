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Країни G7 активізують фінансову та матеріальну допомогу Україні для проходження зими

Країни G7 активізують фінансову та матеріальну допомогу Україні для проходження зими

Міністри закордонних справ країн G7 домовилися посилити фінансову підтримку України взимку. Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі керівників МЗС «Групи семи», яка відбулася в середу, 11 листопада, у Парижі.

«Ми підтвердили прихильність підтримці енергетичної безпеки України (...) і вирішили активізувати нашу фінансову та матеріальну підтримку, щоб допомогти цій країні пережити зиму», — зазначено в документі, оприлюдненому Міністерством закордонних справ Великої Британії.

Крім того, міністри визнали необхідність узгоджених дій для задоволення нагальних фінансових потреб України у 2027 році та в наступні роки.

 Автор: Богдан Моримух

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