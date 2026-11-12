Зараз є «вікно можливостей», щоб отримати результат до 2027 року, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський каже, наразі існує "вікно можливостей" для результатів у переговорному процесі до 2027-го року.

"Зміни політичного ландшафту в Європі можуть бути у 27-му році. Ми розуміємо які. І так само ми бачимо вже відбуваються зміни в США. І тому сьогодні є дійсно ця можливість, це "вікно можливостей", коли всі ті учасники, які займаються зараз переговорним процесом, хочуть дійсно отримати результат ще до 27-го року", - сказав він.

Він повідомив, що на перемовинах порушували питання, які стосуються припинення вогню, зокрема по енергетиці, по морю та критичній інфраструктурі. Але російська сторона говорить про те, що у них немає мандату відповіді саме на ці питання.

"Але тим не менш ми домовились, що американська сторона по буде зустрічатись з російським лідером і там всі ці питання будуть підняті", - сказав він.

Фото: скріншот.