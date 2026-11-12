У Петербурзі вибухнуло авто з російським полковником

Вранці 12 листопада у Санкт-Петербурзі вибухнув автомобіль.

Слідчий комітет РФ підтвердив, що внаслідок вибуху автомобіля у Пушкінському районі загинув військовослужбовець, повідомляє УП.

Слідчі порушили кримінальну справу за фактом убивства. Вони оглядають місце вибуху та призначають експертизи.

Полковник вийшов з дому у Шушарах, сів за кермо і почав виїжджати з двору. У цей момент вибуховий пристрій, прикріплений до днища автомобіля, був приведений у дію дистанційно. Військовий загинув на місці.

Вибух стався рівно о сьомій ранку за місцевим часом біля гіпермаркету "Лента" на Колпінському шосе.

Колпінське шосе перекрили, біля гіпермаркету зібралося багато поліції. На місці працюють російські спецслужби. Вони шукають людину, яка могла встановити вибухівку.

Загиблий був полковником авіації.

Фото: скріншот.