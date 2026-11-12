Що робити зі старими 50 і 200 гривнями, пояснили в НБУ

Національний банк України спростував інформацію про термінове вилучення з обігу купюр номіналом 50 та 200 гривень старого зразка, випущених у 2003–2007 роках. У регулятора пояснили, що йдеться про планову заміну зношених і старих банкнот на сучасніші купюри зразка 2014 року. Цей процес НБУ оголосив ще в жовтні 2024 року.

Банкноти номіналом 50 та 200 гривень старого зразка залишаються законним платіжним засобом. Ними можна без обмежень розраховуватися в магазинах, торговельних мережах та інших закладах. Спеціально звертатися до банків, щоб обміняти такі купюри, не потрібно. Заміна відбувається поступово через банківську систему.

Зокрема:

- банки більше не видають банкноти 2003–2007 років випуску під час касових операцій;

- НБУ припинив постачати старі купюри банкам та інкасаторським компаніям;

- банкноти попередніх зразків, які надходять до банків, вилучають із готівкового обігу та передають Нацбанку для утилізації.

Поступова заміна банкнот стосується також інших номіналів:

- 20 гривень — із січня 2023 року;

- 100 гривень — із січня 2023 року;

- 500 гривень — із серпня 2024 року;

- 50 та 200 гривень — із листопада 2024 року.

Таким чином, старі банкноти не втрачають платіжної сили через оголошену заміну. Вони залишаються придатними для розрахунків, доки поступово не повертатимуться до банків і не вилучатимуться з обігу.

Як повідомляло раніше ForUa, українські банки ввели жорсткіші правила на зняття грошей.