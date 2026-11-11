Україна наблизилася до отримання нової фінансової допомоги після рішень Верховної Ради

Законопроєкти, які Верховна Рада ухвалила протягом поточного пленарного тижня, дають змогу Україні отримати наступну частину міжнародної фінансової допомоги. Вони необхідні для виконання зобов’язань перед Європейським Союзом, Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними партнерами.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький у своєму Telegram-каналі.

За його словами, ухвалені рішення стосуються виконання умов програми Ukraine Facility, домовленостей із МВФ та інших механізмів міжнародної підтримки.

«Ці рішення відкривають шлях до отримання наступної частини міжнародної фінансової допомоги», — наголосив прем’єр.

Корецький подякував народним депутатам за підтримку законодавчих ініціатив і зазначив, що уряд тісно співпрацює з парламентом. За його словами, усі міністри залучені до роботи в профільних комітетах і парламентських групах.

Протягом поточного пленарного тижня Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №4327, який має наблизити українське законодавство до норм ЄС та критеріїв Європейської платіжної ради для приєднання України до Єдиної зони платежів у євро (SEPA).

Крім того, депутати ухвалили в другому читанні та в цілому п'ять законопроєктів: