Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что журналист Денис Бигус взламывал коды диска с материалами дела о хищениях в оборонной сфере. Об этом он сказал сегодня на брифинге, сообщает УНИАН.

Луценко заявил, что ГПУ не затягивала расследование дела, а ожидала завершения налоговых проверок предприятий - фигурантов уголовного производства.

«В 2016 году военная прокуратура зарегистрировала это дело. Весь 2018 год шла налоговая проверка для того, чтобы установить полноту уплаты налогов по «Оптимумспецдеталь», владельцем которой является гражданин Рогоза. Так, за несколько дней до завершения этой налоговой (проверки. - Ред.) господин Бигус получил в распоряжение информацию с середины прошлого года. Обвинения в том, что мы якобы медленно действовали, откидаем […] Почему господин Бигус медлил с публикацией расследования с прошлого года? Ему надо было взломать коды диска, а нам нужно было провести налоговую проверку», - отметил Генпрокурор.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

11 марта журналисты проекта Bihus.Info в очередной части журналистского расследования сообщили, что правоохранители получали тысячи долларов взяток, чтобы закрыть уголовные производства о коррупции в сфере обороны, в том числе по выводу компании «Оптимумспецдеталь» из перечня фирм, имеющих признаки фиктивности. Среди остальных фигурантов, журналисты указали на следователя киевского управления СБУ Дмитрия Москаленко, который якобы за взятки обещал «закрывать» претензии со стороны контрразведки.

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по материалам журналистского расследования.