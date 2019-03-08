Центральная избирательная комиссия утвердила список кандидатов в президенты Украины, в который вошли 39 человек, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

Рассмотрев соответствующие заявления, комиссия отменила регистрацию кандидатов на пост президента Дмитрия Гнапа, Дмитрия Добродомова и Евгения Мураева.

Также ЦИК утвердила форму и текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов 31 марта и форму избирательного бюллетеня для повторного голосования. «Следовательно, после отмены регистрации 5 кандидатов на пост президента Украины бюллетень для голосования в день выборов будет содержать фамилии 39 кандидатов на президентский пост и сведения о них», – подчеркнули в ЦИК.

Установлено, что текст избирательного бюллетеня для голосования в день выборов печатается только с одной стороны на государственном языке на одном листе размером 200 х 800 мм песочного цвета с двухцветный водяным знаком и защитными волокнами с использованием защитных графических антисканерные элементов, выполненных с применением защитных красок, имеющих флуоресценцию под действием ультрафиолетового облучения, и элемента, который теряет окраску вследствие термовпливу, а также с выполнением номера избирательного участка высокой печатью с применением защит сной краски, проявляется на обороте избирательного бюллетеня.

Напомним, 6 марта комиссия отменила регистрацию кандидата Сергея Кривоноса. 5 марта ЦИК отменила регистрацию лидера партии «Самопомич», мэра Львова Андрея Садового.

Ранее было зарегистрировано 44 кандидата в президенты.