Сьогодні Україна, США та Росія продовжать переговори: про що говоритимуть

Україна, США та Росія 11 листопада продовжать переговори щодо завершення війни. Серед питань, які планують обговорити, — деескалація бойових дій, великий обмін військовополоненими та можливість тристоронньої зустрічі на рівні лідерів держав.

За словами президента України Володимира Зеленського, однією з головних тем переговорів стануть кроки для деескалації. Зокрема, йтиметься про удари по енергетичній інфраструктурі та ситуацію в Чорному морі.

Другою темою стане можливість проведення масштабного обміну військовополоненими.

Також сторони планують повернутися до питання тристоронньої зустрічі на найвищому рівні — за участю лідерів України, США та Росії.

Зеленський зазначив, що в Києві не мають надмірних очікувань від нинішнього переговорного процесу, однак сподіваються на більш вагомі результати, ніж під час переговорів минулої зими.

Президент наголосив, що Україна підтримує дипломатичні зусилля, але для досягнення результату необхідно посилити тиск на Москву. «Ми завжди підтримуємо переговори, тому що ми хочемо працювати, нам потрібно більше тиску на Росію. Його недостатньо. Я знаю позицію американців, але я думаю, що потрібно більше тиску, менше бізнесу з цими хлопцями, це буде корисніше», — заявив він.

Водночас Зеленський підкреслив, що навіть якщо переговори завершаться лише домовленістю про обмін полоненими, це вже можна буде вважати успіхом.

Як повідомляло раніше ForUa, Державний секретар США Марко Рубіо назвав тристоронні переговори між Україною, США та Росією «дуже продуктивними», однак зазначив, що для досягнення домовленостей ще належить виконати значну роботу.