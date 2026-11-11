Умєров розповів про результати переговорів в Абу-Дабі

Дводенні тристоронні переговори в ОАЕ щодо завершення війни Росії проти України принесли перші практичні результати. Головною домовленістю зустрічей стало рішення про проведення масштабного обміну полоненими. Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Рустем Умєров.

Українська сторона вже розпочала узгодження технічних деталей та практичної реалізації процедури повернення людей. Умєров наголосив, що це питання залишається одним із ключових пріоритетів держави.

Під час зустрічей у форматі Україна-США-Росія делегації також порушили питання досягнення миру та післявоєнної відбудови. Україна вкотре підкреслила, що першим кроком до цього має стати повне припинення війни та надання гарантій безпеки.

Сторони вперше змогли прямо викласти власні позиції, проте між ними все ще залишаються суттєві розбіжності.

«Попереду ще багато складної роботи, але можливості для продовження переговорного процесу є», — запевнив очільник СЗР.

Після завершення тристороннього раунду консультацій українська делегація запланувала окрему зустріч із європейськими партнерами для координації подальших кроків.

ForUA нагадує, основними темами першого дня переговорів в Абу-Дабі були майбутня безпекова архітектура та гарантії безпеки для Європи, України та РФ. Також сторони обговорювали можливість проведення масштабного обміну полоненими.