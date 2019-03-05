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Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию мэра Львова, лидера партии «Объединение «Самопомич» Андрея Садового кандидатом в президенты Украины на выборах 31 марта.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании, сообщили ForUm’у в пресс-службе Комиссии.

Имя Садового не будет включено в избирательный бюллетень, однако залог в 2,5 млн гривен ему не вернут, а перечислят в государственный бюджет.

Напомним, 1 марта мэр Львова Андрей Садовый принял решение отказаться от участия в выборах президента в пользу Анатолия Гриценко.
ForUm

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