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Війна

Армія РФ атакувала ліцей у Яготині на Київщині: 171 дитина була в укритті

Армія РФ атакувала ліцей у Яготині на Київщині: 171 дитина була в укритті

У Яготині на Київщині російський дрон влучив на територію ліцею. Внаслідок удару виникла пожежа, однак обійшлося без загиблих і постраждалих. На момент атаки учні та працівники закладу перебували в укритті. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

За інформацією органу влади, у сховищі перебувала 171 дитина, а також учителі та інші працівники ліцею.

Вибух пошкодив автомобіль, огорожу навчального закладу та вікна у двох розташованих поруч приватних будинках.

На території ліцею виникла пожежа. Рятувальники ліквідовували займання, після чого мали розпочати роботи з відновлення благоустрою.

«Це звичайний заклад для діток, немає жодного військового сенсу. На щастя, вдалося уникнути жертв і потерпілих», — прокоментував подію начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

обстрілиКиївщинаагресіяросійсько-українська війна
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