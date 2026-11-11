Будівельник проти міністра: Калашника звинуватили у розкраданні мільярда на укриттях

Підприємець Владислав Соколов, чиї компанії відповідали за постачання металопрокату та будівництво фізичного захисту енергетичних об'єктів Київської області, публічно виступив зі звинуваченнями на адресу колишнього голови Київської ОВА, а нині міністра відновлення, розвитку громад та територій Миколи Калашника. За словами бізнесмена, підрядники будували масштабні укриття під чесне слово посадовця та без авансів, що призвело до понад 1 млрд грн невиплаченого боргу з боку держави, тиску силовиків і спроби перекласти провали в енергетиці на будівельників.

Як повідомляє «Моя Київщина», керівник підприємства з гуртової торгівлі металопрокатом Владислав Соколов заявив, що став жертвою дискредитаційної кампанії та тиску з боку колишнього голови Київської обласної військової адміністрації (КОВА), чинного міністра Миколи Калашника. Бізнесмен стверджує, що чиновник залучив будівельників до виконання «плану стійкості» без вчасного оформлення документації та оплати, а після отримання політичних дивідендів залишив підрядників сам на сам із боргами та обшуками.

За словами Соколова, співпраця розпочалася в листопаді 2025 року з проєктування та монтажу захисту підстанцій ПС-110 у Нових Петрівцях і Бородянці. Роботи велися в три зміни на морозі до -30°C та були завершені за три тижні, після чого об'єкти демонстрували іноземним делегаціям та представникам Офісу Президента. Проте оплати за поставлені матеріали та виконані роботи бізнес так і не отримав.

Надалі Калашник переконував виконувати інші термінові завдання без авансів: захист першого рівня для когенераційних установок (КГУ) у Славутичі та інших містах за тиждень під візит прем'єр-міністра, габіонний захист 30 підстанцій ПС-35, установку 69 турельних веж для військових, 16 веж РЕБ у зоні відчуження та 52-метрової вежі спецзв'язку на Яготинщині.

«Ми впоралися без авансових платежів з боку обласної адміністрації, без підписаних договорів — лише під чесне слово Калашника. До сьогоднішнього дня за все це не сплачено абсолютно нічого. Губернатор отримав політичні дивіденди та став міністром, а я — неоплачену дебіторську заборгованість», — заявив підприємець.

Ситуація загострилася під час реалізації масштабного проєкту захисту 26 підстанцій ПС-110 загальною вартістю близько 2,1 млрд грн. При необхідному фінансуванні постачальник металу отримав аванс у 160 млн грн, тоді як матеріалів доставив на 726 млн грн, взявши на себе також постачання бетону, обладнання та розрахунки із субпідрядниками.

Водночас, за оцінкою Департаменту регіонального розвитку, середня готовність об'єктів становить 59%, тоді як фактично проавансовано лише 36%. Недофінансування сягає близько 500 млн грн (23%). При цьому на 16 об'єктах готовність перевищує 80%, проте в публічний простір демонструють лише два проблемні об'єкти («Рось» і «Раток»), створюючи враження тотального провалу.

Як зазначив Соколов, сумарний борг КОВА перед його компанією перевищує 1 мільярд гривень. Натомість бізнес стикнувся з силовими діями: 16 жовтня співробітники СБУ провели обшуки за місцем його проживання та роботи, вилучивши матеріальні й грошові цінності за «надуманим приводом». На нараді в міністерстві, за словами Соколова, Калашник прямо висунув ультиматум завершити всі роботи за власний кошт до 15 листопада під загрозою подальших кримінальних наслідків.

Окремо Соколов спростував поширювані в мережі звинувачення щодо розкішного майна, зазначивши, що квартиру придбав ще у 2009 році, офіс — у 2011-му, їздить на автомобілі Toyota, а резонансного крокодила офіційно купив в Одеському зоопарку за 2,5 тисячі доларів. Підприємець підкреслив, що його намагаються зробити цапом-відбувайлом за системну кризу в енергетичній інфраструктурі регіону, спричинену діями влади.