Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата в президенты Украины и завершила эту процедуру, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.
На сегодняшнем заседании Центизбиркома был зарегистрирован выдвиженец от партии «Сила людей», бывший журналист Дмитрий Гнап и выдвиженец от партии «Розумна сила» Александр Соловьев.
Таким образом, на 8 февраля Комиссия зарегистрировала 42 кандидатов на пост президента Украины на очередных выборах 31 марта 2019: Игоря Шевченко, Сергея Каплина, Валентина Наливайченко, Виталия Скоцика, Андрея Садового, Виталия Куприя, Евгения Мураева, Анатолия Гриценко, Геннадия Балашова и Ольгу Богомолец, Александра Шевченко, Романа Насирова, Юрия Бойко, Олега Ляшко, Аркадия Корнацкого, Александра Вилкула, Юлию Тимошенко, Дмитрия Добродомова, Александра Мороза, Илью Киву, Руслана Кошулинского, Александра Данилюка, Сергея Таруту, Игоря Смешко, Инну Богословскую, Владимира Зеленского, Николая Габера, Юрия Деревянко, Романа Бессмертного, Викторя Бондаря, Сергея Носенко, Виктора Кривенко, Сергея Кривоноса, Руслана Ригованова, Юрия Тимошенко, Андрея Новака, Василия Журавлева, Петра Порошенко, Юрия Кармазина, Юлию Литвиненко, Александра Ващенко, Владимира Петрова, Дмитрия Гнапа и Александра Соловьева.
Напомним, 3 февраля Центральная избирательная комиссия завершила прием документов для регистрации кандидатов в президенты на выборы 31 марта, получив их от 89 претендентов.
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