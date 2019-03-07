По предварительным данным, убытки в результате схем в оборонной сфере достигают миллиарда гривен. Об этом заявил директор НАБУ Артем Сытник во время брифинга, передает 112 Украина.

«Всего производство касается 10 государственных предприятий. Убытки, по предварительным данным, и частично они подтверждены материалами экспертиз, составляют около 1 млрд грн. Всего расследуется 25 производств», - сообщил Сытник.

По его словам, в процессах фигурирует 10 госпредприятий, которые входят в структуру «Укроборонпрома».

Большинство преступлений совершены с 2014 до 2017 года, уточнил Сытник. Поэтому часть дел подследственна Генпрокуратуре, а другая – НАБУ.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.



В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши».

4 марта Президент уволил Гладковского.

В тот же день детективы НАБУ задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл. Им и еще 3 действующим и бывшим руководителям предприятия объявлены подозрения.

Журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

Президент инициировал проведение международного аудита«Укроборонпрома».