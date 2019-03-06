Президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение международного аудита Государственного концерна «Укроборонпром» и комплексную ревизию всех контрактов.

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету Министров усилить контроль со стороны государства за деятельностью госконцерна.

Послы Европейского Союза одобрили введение дополнительных санкций против граждан России. Восемь человек, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года, ожидает замораживание счетов и запрет въезда в ЕС.

Правительство объявило открытый конкурс на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

В свою очередь глава «Нафтогаза» Андрей Коболев назвал решение правительства о непродлении контракта с ним, а также объявление конкурса на эту должность противоречащим украинскому законодательству и духу проводимых реформ.

Шевченковский суд частично удовлетворил ходатайство прокуратуры об отстранении подозреваемого в организации убийства активисты Екатерины Гандзюк Владислава Мангера с должности председателя Херсонского областного совета и отстранил его от должности на месяц – до 6 апреля 2019 года.

Высшая квалификационная комиссия судей объявила результаты конкурса на 39 вакантных должностей в Высшем антикоррупционном суде.

Кандидату в президенты Украины Юрию Тимошенко предложили около 5 млн грн за отказ от участия в предвыборной гонке. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко..

Прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении руководителя незарегистрированной организации «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского для рассмотрения по существу.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова, который обвиняется в хищении при продаже завода «Краян». Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Позже в НАБУ подтвердили информацию о закрытии уголовных производств по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, том числе мэра Одессы Геннадия Труханова.

Российская сторона завершает формирование ударных соединений на границе с Украиной для возможного вторжения по трем направлениям: с востока, севера и юга, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

Посол США в Украине Мари Йованович призвала заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

На избирательных участках возможно применение силы наблюдателями от общественной организации «Национальные дружины» в случае фальсификаций. Об этом заявил представитель «Нацдружин» Игорь Вдовин.

За прошедшую неделю (25.02-3.03) в Украине от гриппа умерли 4 человека.

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве, расследуют обстоятельства драки двух сотрудников полиции, во время которой один из полицейских нанес другому многочисленные ножевые ранения.

Утром 6 марта в акваторию Одесского порта зашли корабли турецких ВМС – фрегат TCG BARBAROS и ракетный катер TCG MARTI. Фрегат пришвартовался к 16 причалу морского вокзала, ракетный катер – к яхтенному плав-пирсу с левой стороны пассажирского комплекса (причал 18-а).