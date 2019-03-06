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Следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве, расследуют обстоятельства драки двух сотрудников полиции, во время которой один из полицейских нанес другому многочисленные ножевые ранения. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Госбюро.

По предварительной информации, 5 марта вечером полицейский-водитель Голосеевского районного отделения полиции охраны, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время драки нанес ножевые ранения инспектору патрульной полиции.

Согласно медицинской справке, пострадавший получил проникающее ранение грудной клетки, многочисленные непроникающие колото-резаные раны грудной клетки, плеча и бедра. Окончательно степень тяжести телесных повреждений установит судебно-медицинская экспертиза.

Следователи ГБР задержали сотрудника полиции охраны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Задержанному готовится сообщение о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений (ч.1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины работнику полиции охраны грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 8 лет.
ForUm

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