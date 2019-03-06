В Национальном антикоррупционном бюро Украины подтвердили информацию о закрытии уголовных производств по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, том числе мэра Одессы Геннадия Труханова.

«Вопреки моральным убеждениям, во исполнение решения Конституционного Суда, который фактически узаконил незаконное обогащение в Украине, детективы НАБУ начали закрывать уголовные производства по статье 368-2 УК Украины. Среди уже закрытых – дела по фактам незаконного обогащения чиновников и судей, а также мэра Одессы», - заявила пресс-служба НАБУ.

При этом в Бюро напомнили, что Труханов уже обвиняется в завладении 185 млн грн городского бюджета. Дело в отношении него слушается в Малиновском районном суде Одессы.

«Решение КС о признании неконституционным ст.368-2 к этому судебному процессу отношения не имеет, поскольку чиновник обвиняется в коррупционном преступлении по другой статье - ч.5 ст.191 УК Украины. Детективы НАБУ также продолжают расследование других фактов возможной противоправной деятельности главы Одесской мэрии», - заявили в ведомстве.

В целом, решение КС заставляет детективов закрыть 65 уголовных производств, но только в части незаконного обогащения. В то же время другие факты коррупционной деятельности в пределах этих производств будут расследоваться и дальше.

Напомним, 26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

Труханов обвиняется в хищении при продаже завода «Краян».