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Послы Европейского Союза одобрили введение дополнительных санкций против граждан России. Восемь человек, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года, ожидает замораживание счетов и запрет въезда в ЕС, сообщает Радио Свобода.

Решение будет официально одобрено на следующей неделе.

Среди этих восьми человек – силовики, которые принимали участие в захвате моряков, и судьи, которые принимали решение об их аресте.

Кроме того, на следующей неделе будут официально продлены на полгода уже имеющиеся санкции против 163 физических и 44 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.

Напомним, 27 ноября 2018 года следователи Службы безопасности Украины в Одесской области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили о подозрении 8 военнослужащим пограничной службы ФСБ и вооруженных сил РФ, совершившим нападение на украинских моряков.

В феврале сообщено о подозрении еще 7 военнослужащим вооруженных сил РФ и пограничной службы ФСБ.
ForUm

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