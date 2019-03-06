Послы Европейского Союза одобрили введение дополнительных санкций против граждан России. Восемь человек, которых считают причастными к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года, ожидает замораживание счетов и запрет въезда в ЕС, сообщает Радио Свобода.
Решение будет официально одобрено на следующей неделе.
Среди этих восьми человек – силовики, которые принимали участие в захвате моряков, и судьи, которые принимали решение об их аресте.
Кроме того, на следующей неделе будут официально продлены на полгода уже имеющиеся санкции против 163 физических и 44 юридических лиц, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.
Напомним, 27 ноября 2018 года следователи Службы безопасности Украины в Одесской области и военные прокуроры Военной прокуратуры Южного региона Украины сообщили о подозрении 8 военнослужащим пограничной службы ФСБ и вооруженных сил РФ, совершившим нападение на украинских моряков.
В феврале сообщено о подозрении еще 7 военнослужащим вооруженных сил РФ и пограничной службы ФСБ.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время