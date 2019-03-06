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Высшая квалификационная комиссия судей объявила результаты конкурса на 39 вакантных должностей в Высшем антикоррупционном суде, сообщает Общественный совет добродетели.

«Во время сегодняшнего заседания Высшая квалификационная комиссия судей озвучила баллы, которые набрал 71 финалист конкурса в антикорсуд», - говорится в сообщении.

Фамилии кандидатов, которые «лидируют в рейтинге, и, скорее всего, будут объявлены победителями конкурса», обнародованы на сайте общественного совета добродетели.

Напомним, конкурс в Высший антикоррупционный суд был объявлен 2 августа 2018. По результатам собеседований с участием представителей Общественного совета международных экспертов в финал отбора прошел 71 кандидат.

Верховная Рада 315 голосами поддержала законопроект о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда 7 июня 2018 года.
ForUm

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