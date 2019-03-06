Прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в Подольский районный суд Киева обвинительный акт в отношении руководителя незарегистрированной организации «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Следствием установлено, что Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (Russia Today), с целью проведения подрывной деятельности против Украины, в 2014 году, без предусмотренной Законом Украины «Об информационных агентствах» государственной регистрации, создало «Российское информационное агентство новости Украина», с помощью которого в течение нескольких лет украинское медиа-пространство наполнялось искаженной информацией о событиях в Украине, в частности, всячески оправдывалась оккупация полуостров в Крым Российской Федерацией», - отмечается в сообщении.

По результатам предварительного расследования, руководитель указанной организации обвиняется в совершении ряда преступлений против основ национальной безопасности ст. 109, 110, 111, а также 161, 263 УК Украины.

Отметим, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда (ст. 62 Конституции Украины).

Как сообщал ForUm, 15 мая 2018 года Служба безопасности Украины провела обыски в киевских офисах РИА Новости Украина и российского пропагандистского телеканала Russia Today. В тот же день был задержан руководитель РИА Новости Украина Кирилл Вышинский. Действия сотрудников российского агентства РИА Новости Украина квалифицируются как государственная измена, заявил генеральный прокурор Юрий Луценко.

CБУ привела примеры антиукраинской деятельности Вышинского. Ему объявлено о подозрении в госизмене.

Рассматривать по существу дело в отношении Вышинского будет один из районных судов Киева.