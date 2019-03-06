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Посол США в Украине Мари Йованович призвала заменить руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого. Об этом она сказала во время выступления в Украинском кризисном медиа-центре, сообщается на сайте Посольства США.  

«Для целостности антикоррупционных институтов должен быть заменен специальный антикоррупционный прокурор. Тому, кто был пойман на предоставлении консультаций подозреваемым, как избежать ответственности по обвинению в коррупции, нельзя доверить вести эти самые дела», - заявила Йованович.

Посол подчеркнула, что в отношении виновных в коррупции должно проводиться расследование, суд и в случае доказательства вины – последовать наказание.

«Чтобы так было, все элементы антикоррупционной архитектуры должны присутствовать и работать эффективно», - сказала она.

Напомним, в 2018 году комиссия прокуроров решила привлечь к дисциплинарной ответственности и наложить на Холодницкого взыскания в виде выговора.

ГПУ и НАБУ направили в дисциплинарную комиссию прокуроров жалобы на Холодницкого о совершении дисциплинарных проступков. После чего КДКП открыла соответствующее производство.

Генпрокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров по поводу рассмотрения вопроса снятия Холодницкого с должности его заместителя и руководителя САП.

Директор НАБУ Артем Сытник заявил, что основанием для возбуждения уголовного производства в отношении руководителя САП стал «слив» информации фигурантам дела о хищениях в мэрии Одессы.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что об отставке речь не идет.

Сытник направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на вывод, которым рекомендуется ограничиться выговором для Холодницкого, и настаивал на его увольнении. 
ForUm

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