Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство по факту незаконного обогащения мэра Одессы Геннадия Труханова, который обвиняется в хищении при продаже завода «Краян».

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Дело закрыли 28 февраля», - сказал он.

По его словам, дело закрыто в связи с отменой уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Как установило следствие, Одесский городской голова в период с июля по декабрь 2016 совместно с другими должностными лицами Одесской мэрии и частной компании завладели средствами местного бюджета города Одессы в сумме 185 млн грн. Коррупционная схема, по убеждению детективов, реализована под видом покупки здания обанкротившегося завода «Краян» по заведомо завышенной стоимости. В дальнейшем уплаченные средства предположительно планировали легализовать через предприятие с признаками фиктивности, основатель и руководитель которого, как установило следствие, в настоящее время проживает на неподконтрольной территории Луганской области.

Детективы НАБУ и прокуроры САП помешали этим планам, инициировав в декабре 2016 года наложение ареста на 185 млн грн, уплаченных из местного бюджета Одессы. С тех пор постоянно совершаются попытки отменить арест средств, в том числе из-за внезапного уменьшения цены договора до 90 млн грн в январе 2018 года.

Напоминаем, что о подозрении в совершении преступления упомянутым лицам сообщено 13 февраля 2018. При этом четырем из них (должностным лицам Одесского горсовета) - в порядке, определенном ст. 135, 278 Уголовно-процессуального кодекса Украины, поскольку на тот момент их местонахождение было неизвестно.

День спустя в международном аэропорту Борисполь Труханова и Вугельмана задержали в аэропорту «Борисполь» 14 февраля: мэр Одессы прилетел из Варшавы, а его заместитель прибыл из Израиля.

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2016 года. В мае 2018 подозреваемым и их защитникам открыто материалы уголовного производства для ознакомления.

26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.

28 февраля Президент Петр Порошенко подписал проект закона о внесении изменений в законодательные акты относительно ответственности за незаконное обогащение и внес его как неотложный на рассмотрение Верховной Рады.