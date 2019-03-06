Российская сторона завершает формирование ударных соединений на границе с Украиной для возможного вторжения по трем направлениям: с востока, севера и юга, сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко.

«Мы прогнозируем, что в современных геополитических реалиях военные угрозы возможны по трем из четырех географических направлений (севера, востока и юга). Российская сторона завершает формирование на границах Украины «ударных соединений», которые вместе с частями спецназначения, по замыслу кремлевских стратегов, составят основу сил вторжения», - сказал Муженко на встрече с представителями военно-дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, передает Радио Свобода.

По его словам, Кремль также готовит ряд диверсий на передовой и в тылу перед выборами президента Украины.

Начальник Генштаба отметил, что украинские военные готовы «и имеют чем останавливать российские танки и самолеты».

«При условии выполнения государственного оборонного заказа 2019 года, ВС Украины в два раза увеличат количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами. Речь идет прежде всего о восстановлении и взятии на вооружение комплексов противовоздушной обороны и модернизации ракет к ним; укомплектовании отечественными противотанковыми комплексами бригад сухопутных войск, ДШВ и морской пехоты; доукомплектование войск воздушно-бронированной автомобильной и обновления грузовой техники; увеличение численности отечественных БПЛ-комплексов в разведывательных и артиллерийских подразделениях», - сказал Муженко.

Недавно президент Украины Петр Порошенко, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН, заявил, что общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тыс. военных.