Правительство объявило открытый конкурс на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.
«Придерживаясь принципов прозрачности и продолжая укрепление, усиление внедрения лучших практик и норм корпоративного управления, обеспечение стабильности функционирования органов управления компаний, Кабинет Министров Украины объявил открытый конкурс на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.
Соответствующее решение было принято 6 марта 2019.
Конкурс стартует 23 марта – на следующий день после завершения контракта действующего председателя нефтегазовой компании. Конкурсный отбор продлится 30 календарных дней.
Отбор председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» будет проходить в соответствии с постановлением № 777 «О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики».
Как сообщал ForUm, премьер-министр Владимир Гройсман намерен в разы уменьшить зарплаты руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» при заключении нового контракта.
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