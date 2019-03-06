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Правительство объявило открытый конкурс на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Придерживаясь принципов прозрачности и продолжая укрепление, усиление внедрения лучших практик и норм корпоративного управления, обеспечение стабильности функционирования органов управления компаний, Кабинет Министров Украины объявил открытый конкурс на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины», - говорится в сообщении.

Соответствующее решение было принято 6 марта 2019.

Конкурс стартует 23 марта – на следующий день после завершения контракта действующего председателя нефтегазовой компании. Конкурсный отбор продлится 30 календарных дней.

Отбор председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» будет проходить в соответствии с постановлением № 777 «О проведении конкурсного отбора руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики».

Как сообщал ForUm, премьер-министр Владимир Гройсман намерен в разы уменьшить зарплаты руководству Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» при заключении нового контракта.
ForUm

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