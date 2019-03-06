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Решение правительства о непродлении контракта главе НАК «Нафтогаз Украины», а также объявление конкурса на эту должность противоречит украинскому законодательству и духу проводимых реформ. Об этом во время брифинга сообщил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает УНИАН.

«Как предварительное решение правительства об окончании моего контракта, так и текущее решение об объявлении конкурса – противоречит украинскому законодательству, более того, такую мысль разделяет и международное сообщество, и организации, которые были спонсорами реформ корпоративного управления и помогали проводить этот закон», - заявил Коболев.

При этом он отметил, что подобные заявления также противоречат духу реформ. «Это противоречит духу реформ, потому что вся идеология заключалась в том, что для главного акционера компании - правительства, основным инструментом управления является Наблюдательный совет», - пояснил он.

Коболев отметил, что Кабинет Министров не имеет полномочий принимать кадровые решения, поскольку для этого в «Нафтогазе» был создан Наблюдательный совет. «Результат реформы, которая проводилась с государственными компаниями в нашей стране такая, что полномочия увольнять, назначать, менять зарплату, премии выписывать – это полномочия исключительно Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины», и это можно проверить в законе, я не буду вдаваться в детали», - сказал он.

Напомним, 6 марта правительство объявило открытый конкурс на должность председателя правления НАК «Нафтогаз Украины».
ForUm

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