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За прошедшую неделю (25.02-3.03) в Украине от гриппа умерли 4 человека, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Отмечается, что показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составляет 463,9 на 100 тыс. населения, что на 10,6% меньше уровня эпидемического порога по Украине. Эпидемические пороги превышены в Черновицкой (8,7%) и Хмельницкой (0,8%) областях. Минздраве подчеркнули, что эпидемии гриппа нет.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 178 567 человек, из них 65,9% дети до 17 лет. С начала сезона заболеваемости (с октября 2018) переболели 10,3% украинцев.

4 человека умерли от гриппа. С начала эпидемического сезона зарегистрировано 45 летальных случаев.
ForUm

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