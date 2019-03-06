Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил провести аудит и ревизию деятельности Государственного концерна «Укроборонпром» и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов, а также и усилить контроль со стороны государства за деятельностью госконцерна.

Соответствующее решение принято по результатам заседания 6 марта, сообщили ForUm’у в пресс-службе СНБО.

По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, в условиях российской вооруженной агрессии все основные потребности ВСУ и других военных формирований обеспечиваются украинским ОПК. «Отечественный ОПК реализует системные программы по производству широкого спектра вооружения и военной техники, в частности, мощных ракетных систем», - сказал секретарь СНБО Украины, добавив, что приоритетность выполнения ракетной программы «особенно важна с учетом выхода РФ из договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности, что прежде всего создает дополнительную угрозу для безопасности нашей страны».

«Реформирование сектора безопасности и обороны, в частности, такой важной составляющей, как оборонно-промышленный комплекс, является одним из наших приоритетов», - отметил Турчинов.

По его словам, направления реформирования ОПК нарабатывались с привлечением ведущих специалистов из стран-стратегических партнеров Украины - членов Североатлантического альянса, а также независимых военных экспертов из нашей страны. «С учетом этих наработок СНБО Украины принял решение, предусматривающее комплекс мер по реформированию оборонно-промышленного комплекса и повышение прозрачности выполнения государственного оборонного заказа, а также приоритетные шаги по системной борьбе с любыми коррупционными проявлениями и ответственностью руководителей независимо от рангов и занимаемых должностей», - сказал Турчинов.

Секретарь СНБО Украины сообщил, что по результатам заседания поручено провести аудит и ревизию деятельности ГК «Укроборонпром» и предприятий-участников концерна с привлечением иностранных экспертов.

Генеральной прокуратуре Украины, СБУ, НАБУ и ГБР рекомендовано осуществить проверку и дать правовую оценку изложенным в СМИ фактам нарушений в сфере оборонных закупок, и о результатах проинформировать общественность.

Кабинету Министров поручено повысить уровень прозрачности и усилить контроль со стороны государства за деятельностью «Укроборонпрома» и привлечь специалистов из стран НАТО к работе наблюдательного совета ГК «Укроборонпром».

Правительству поручено рассмотреть вопрос о создании центрального органа исполнительной власти для обеспечения реализации государственной военно-промышленной политики и управления объектами государственной собственности в соответствующей сфере.

Поручено также инициировать внесение изменений в Закон Украины «О государственном оборонном заказе» в части повышения уровня прозрачности государственных закупок, в частности, формирования государственного оборонного заказа в форме открытых данных, исключая узкую номенклатуру оборонной продукции, содержащих признаки государственной тайны.

«В ходе выполнения ГОЗ необходимо отдавать предпочтение продукции, работам и услугам оборонного назначения отечественного происхождения, и приоритетности привлечения национальных производителей-поставщиков к выполнению государственного оборонного заказа», - подчеркнул Турчинов.

Также на заседании был рассмотрен ряд других вопросов, в частности, увеличение открытости и прозрачности оборонно-промышленного комплекса, привлечение инвестиций, обеспечение современного уровня инновационности и надлежащего качества научно-исследовательских разработок и продукции отечественного ОПК.

Напомним, 25 февраля журналисты программы «Наші гроші» обнародовали расследование, в котором говорилось, что сын в то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе.



В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта Президент уволил Гладковского.

4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл. Им и еще 3 действующим и бывшим руководителям предприятия обвялены подозрения.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь в «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».

Президент инициировал проведение международного аудита «Укроборонпрома».