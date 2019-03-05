Игорь Гладковский, сын бывшего первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского собирается через суд наказать журналистов программы «Наші гроші», обнародовавших расследование о незаконных сделках при закупках в армии. Об этом он заявил в своем видео под названием «Ваші гроші» на Youtube-канале, сообщает УНИАН.



«Это главная причина появления расследования программы «Наши деньги». Для этого выбирают человека, связанного крепкими рабочими отношениями с главой государства. И накрывают шквальным огнем фейков. Людям навязывается мысль: «команда плохая, поэтому и президент плохой», - заявил он.

Гладковский пообещал в скором времени раскрыть источники информации, которые предоставили журналистам недостоверные материалы.

Он заявил, что авторы работали над нашумевшим расследованием не три года, как было заявлено, а получили весь пакет документов накануне выборов. «Вы имеете право и будете знать, кто стоит за этим фейком и сколько заработали его исполнители», - эмоционально высказался неожиданно прославившийся наследник.

Себя Гладковский назвал самым обычным украинским предпринимателем, а не мажором. Он заявил, что ведет бизнес по дистрибуции автомобилей Хюндай в Украине и по микрокредитованию. «Чтобы уже точно не промазать по цели, в псевдорасследовании фигурирует и моя скромная персона», - сказал Гладковский и добавил, что «мы живем в правовом государстве и можем законно, через суд, за каждый бездоказательный факт, как вы говорите, выписать люлей».

В ответ на видео, которое получило более 2 тысяч лайков, Гладковский в комментариях получил шквал критики, угроз и едких шуток.



Напомним, журналисты программы «Наші гроші» выяснили, что Олег Гладковский и его сын Игорь замешаны в коррупционных схемах с деньгами, выделенными на усиление обороноспособности украинской армии.

В «Укроборонпроме» назвали обнародованную информацию некорректной и манипулятивной.

Олег Гладковский обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в расследовании программы «Наши гроши». На время расследования его полномочия первого заместителя секретаря СНБО Украины будут приостановлены.

После скандала были отстранены директор ГП «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени А. А. Морозова» Бабич А.А. и директор ГП «Изюмский приборостроительный завод» Филоненко С.В.

4 марта Президент уволил Гладковского.

4 марта детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и Специальной антикоррупционной прокуратуры задержали действующего и бывшего директоров государственного предприятия «Спецтехноэкспорт» по подозрению в растрате 2,225 млн долл. Им и еще 3 действующим и бывшим руководителям предприятия обвялены подозрения.

В тот же день журналисты Bihus.info обнародовали новую часть расследования, в которой рассказали, каким образом гендиректор государственного концерна «Укроборонпром» Павел Букин и Олег Гладковский причастны к схемам с заработками на завышенных ценах на запчастях для самолетов Ан-26.

В свою очередь В «Укроборонпроме» заявили, что данная информация имеет признаки манипуляций и является «проявлением заангажированной журналистики».